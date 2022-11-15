«Матч ТВ» покажет Кубок мира по лыжным гонкам

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Телеканал «Матч ТВ» будет показывать Кубок мира по лыжным гонкам.

Об этом сообщила олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

«Вот и хорошая новость в моем понимании – «Матч ТВ» будет транслировать гонки Кубка мира по лыжам. Да, на платной «Арене» – все логично, так и должно быть при данных обстоятельствах.

Позвольте уже второй раз за день процитировать президента: «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться». Это некоторые не особо дальновидные хейтеры-антиподы нас пытаются отменить, а не наоборот.

Я же собираюсь смотреть Кубок мира, болеть за своих хороших знакомых и пытаться извлечь что-то полезное для себя. По возвращению пригодится», – написала Степанова.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 25 ноября в финской Руке.

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