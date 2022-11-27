Мужская сборная Норвегии завоевала 8 из 9 медалей на первом этапе Кубка мира. У Италии – одна бронза

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала 8 из 9 медалей на первом этапе Кубка мира в Руке.

Норвежцы заняли топ-3 в классическом спринте (Йоханнес Клэбо победил, Эвен Нортуг – 2-й, Пол Гульберг – 3-й) и классической «разделке» (Клэбо, Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге).

В гонке преследования свободным стилем норвежцы заняли первые два места (Клэбо и Гульберг). Бронзу, которая стала единственной медалью для лыжников из других сборных, завоевал итальянец Федерико Пеллегрино.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.