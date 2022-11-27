Бородавко о Кубке мира: «После отстранения России другие спортсмены стали ближе к подиуму. Не думаю, что они скучают без наших лыжников»

Тренер сборной России Юрия Бородавко высказался о результатах мужской команды Норвегии на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.

— Результаты норвежцев — ожидаемая ситуация, это закономерно. Об этом говорили не только мы. На сегодняшний день норвежская команда — сильнейшая в мире. В основном только российские лыжники могли создать конкуренцию норвежцам.

— Но зрелищность соревнований падает же, когда норвежцы в одну калитку выносят соперников без сборной России?

— Зато многие другие спортсмены стали значительно ближе к подиуму. Я не думаю, что они скучают без российских лыжников.

Конкуренция с норвежцами, конечно, упала, отставание соперников из других стран супервнушительное. Эти результаты говорят о том, что норвежцы в отрыве от всех, у них очень мощная команда, очень ровная, — сказал Бородавко.

Мужская сборная Норвегии завоевала 8 из 9 медалей на первом этапе Кубка мира. У Италии – одна бронза