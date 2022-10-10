Светлана Журова: «Очень странно: месяц назад норвежцы не хотели нас бойкотировать! Некоторые из них говорили, что хотят, чтобы мы участвовали»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что сборная Норвегии по лыжным гонкам может бойкотировать международные соревнования в случае допуска россиян.

«Очень странно: месяц назад они не хотели нас бойкотировать! Некоторые из них говорили, что хотят, чтобы мы участвовали. Я тогда еще подумала: «Какие молодцы спортсмены и федерация — хотят, чтобы выступали сильнейшие». Помню, их тогда еще поймали на допинге, и Россия на это отреагировала очень спокойно.

Видимо, на них надавили, настучали по шапке. Кто настучал? Правительство, спонсоры… Мы же понимаем, что это прежде всего политический вопрос.

Вот как быстро все меняется! Уверена, все это прекратится с окончанием спецоперации. Сейчас же нам нужно тренироваться, не обращая ни на что внимания, как будто завтра чемпионат мира, на который нас пустят.

Нужно готовиться к тому времени, когда мы снова будем в мировом спорте — причем с флагом и гимном», — сказала Журова.