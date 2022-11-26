Калле Халварссон: «Кажется, Клэбо не так уж сильно травмирован. И не похоже, что его нужно вывозить в инвалидном кресле»

Шведские лыжники Калле Халварссон и Вильям Поромаа оценили выступление норвежца Йоханнеса Клэбо на этапе Кубка мира в Руке.

Сегодня Клэбо выиграл «разделку» на 10 км, а накануне – спринт классическим стилем. Перед началом сезона он сообщал о сложностях в подготовке из-за травмы.

«Если у него настолько высокий уровень, что он и с травмой может бегать так быстро, то я действительно впечатлен», – сказал Поромаа.

«Кажется, он не так уж сильно травмирован. И не похоже, что его нужно вывозить отсюда в инвалидном кресле!

Очевидно, сейчас у него уже нет травмы. Ну, или я надеюсь, что ее нет – с учетом, что он все равно побеждает с отрывом в 20 секунд. Тогда остальные могли бы просто сдаться», – отметил Халварссон.