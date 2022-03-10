Лыжи. Кубок мира. Жув, Шанава, Пеллегрино, Ван Цян, Вииг пробегут классический спринт

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11 марта на этапе Кубка мира в Фалуне мужчины выступят в классическом спринте. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях. 

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 12:20 по московскому времени, начало финала – 14:15.

Старт-лист

5. Ришар Жув (Франция)

7. Люка Шанава (Франция)

9. Лаури Вуоринен (Финляндия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

13. Ван Цян (Китай)

15. Йони Мяки (Финляндия)

17. Рено Же (Франция)

19. Юхан Хагстрем (Швеция)

21. Эндрю Янг (Великобритания)

23. Сиверт Вииг (Норвегия)

27. Калле Халварссон (Швеция)

29. Оскар Свенссон (Швеция)

31. Франческо де Фабиани (Италия)

33. Пол Троан Ауне (Норвегия)

35. Ристоматти Хакола (Финляндия)

39. Джеймс Клунье (Великобритания)

41. Хокун Сконес (Норвегия)

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