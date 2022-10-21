Степанова – норвежским лыжникам: «Вам необходимо соревноваться с Большуновым, Непряевой, Ступак и мной. Только тогда у вас есть шанс привлечь аудиторию и спонсоров»

Олимпийская чемпионка в эстафете считает, что норвежским лыжникам необходимо соревноваться с россиянами, чтобы сохранить интерес аудитории.

«К свежей статье на NRK.no о том, что для лыжных гонок исключение российских спортсменов «может стать катастрофой»...

Вы там у себя не забыли, что в 2020 году лыжные гонки находились на 2-м месте по популярности среди спонсоров в Норвегии – а в сентябре 2022-го уже на 12-м?

Если вы, мои уважаемые норвежские соперники, немного мозгами пораскинете, то придете к несложному выводу, что это именно вам абсолютно необходимо соревноваться с Большуновым, Непряевой, Ступак и да, со мной тоже. Только тогда у вас есть какой-то шанс аудиторию и спонсоров привлечь. И не только потому, что других равных соперников немного. Гораздо важнее, что после всего вашей прессой написанного и показанного в этом году, это будет таким «столкновением мировоззрений на лыжне».

Вот тогда мои друзья из NRK, Viaplay и TV2 прямые эфиры уже из аэропорта по прибытию команд будут делать, и других новостей у вас в стране просто не будет в тот день. Уже вижу заголовки: «Sammenstøt med russere!» (противоборство с русскими – Sports.ru). Вот тогда-то публика и спонсоры про вас и вспомнят. Особенно если выиграете у нас – хотя я весьма сомневаюсь в этом.

А вы вместо этого за бойкот выступаете дружным хором. Ну-ну», – написала Степанова.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!