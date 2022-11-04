Фоссесхолм о Степановой: «У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Ее соцсети не для меня»
Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм высказала мнение о медийной активности олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой.
– Я не подписана на нее в инстаграме. Но кое-что слышала. У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Ее соцсети не для меня.
– Степанова ранее говорила, что вы друзья. Это так?
– Мы хорошо общались. Она приятная девушка. Но наши взгляды на мир сильно отличаются. Мы на двух противоположных концах шкалы. Мы очень разные.
– Можешь уточнить?
– Нет, – сказала Фоссесхолм.
Степанова отреагировала на слова норвежки.
«Разумеется, я не стану комментировать статус моих личных отношений, кого бы это ни касалось. Это включает то, о чем было упомянуто.
Я понимала, что у меня будут сторонники и противники, когда приняла сознательное решение расширить свою активность в соцсетях за пределы обычных фраз «так мы тренируемся, так отдыхаем и так далее». Меня все устраивает. И у меня нет никаких планов прекращать это», – отметила россиянка.
Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США
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