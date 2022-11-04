Фоссесхолм о Степановой: «У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Ее соцсети не для меня»

Норвежская лыжница высказала мнение о медийной активности олимпийской чемпионки из России Вероники Степановой.

– Я не подписана на нее в инстаграме. Но кое-что слышала. У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Ее соцсети не для меня.

– Степанова ранее говорила, что вы друзья. Это так?

– Мы хорошо общались. Она приятная девушка. Но наши взгляды на мир сильно отличаются. Мы на двух противоположных концах шкалы. Мы очень разные.

– Можешь уточнить?

– Нет, – сказала Фоссесхолм.

Степанова отреагировала на слова норвежки.

«Разумеется, я не стану комментировать статус моих личных отношений, кого бы это ни касалось. Это включает то, о чем было упомянуто.

Я понимала, что у меня будут сторонники и противники, когда приняла сознательное решение расширить свою активность в соцсетях за пределы обычных фраз «так мы тренируемся, так отдыхаем и так далее». Меня все устраивает. И у меня нет никаких планов прекращать это», – отметила россиянка.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США