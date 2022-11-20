Дмитрий Губерниев: «По версии Вяльбе, звезда в лыжах должна быть одна – и это она сама. Ей неинтересно, чтобы зажигались другие звезды»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии телевизионных трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи.

«Сейчас мы в очередной раз наблюдаем следующую картину: вместо того, чтобы подарить людям радость, сами знаете кто проявляет алчность, амбиции и непонимание происходящего.

Лыжи бы великолепно вписались в программу телевидения или интернета. Представьте, нет даже интернет‑трансляции! То есть сегодня вообще никто ничего не видел! Это просто запредельный уровень непрофессионализма со стороны ФЛГР.

Что тут сказать: Елена Валерьевна празднует победу. Она этого добивалась, она этого хотела: по ее версии, звезда в лыжах должна быть одна – и это Вяльбе.

Ей неинтересно, чтобы зажигались другие звезды. Спикер должен быть один: должна молчать Степанова, все остальные тоже должны молчать в тряпочку. Не исключено, что цель вообще убрать всех из публичного поля.

А когда задали прямой вопрос по поводу трансляций, в ответ начинают хамить. Это еще и такая воинствующая история.

Еще раз отмечу, что «Матч ТВ» был готов показывать лыжи, но права продали другой организации. Куда и на что пошли деньги, мы можем догадываться. Это называется рубрика «Все себе любимой!», – сказал Губерниев.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Вяльбе о трансляции Кубка России с веб-камер: «Был такой интернет, такое место. Я ничего объяснять не буду!»

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