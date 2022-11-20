Вяльбе о словах главы WADA: «Ничего нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР WADA Елена Вяльбе РУСАДА Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о процессе восстановления Российского антидопингового агентства. 

«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», – заявил Банька. 

«Просто ничего реально нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают», – сказала Вяльбе. 

Глава ФЛГР не рассчитывает на улучшение в ближайшее время отношения к России со стороны WADA.   «Это стопроцентно», – подчеркнула Вяльбе. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные