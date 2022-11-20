Вяльбе о словах главы WADA: «Ничего нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о процессе восстановления Российского антидопингового агентства.

«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. не будет восстановлено до полного выполнения условий», – заявил Банька.

«Просто ничего реально нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают», – сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР не рассчитывает на улучшение в ближайшее время отношения к России со стороны . «Это стопроцентно», – подчеркнула Вяльбе.