Вяльбе о словах главы WADA: «Ничего нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о процессе восстановления Российского антидопингового агентства.
«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», – заявил Банька.
«Просто ничего реально нового. У них есть шпаргалка, по которой они все время тявкают и тявкают», – сказала Вяльбе.
Глава ФЛГР не рассчитывает на улучшение в ближайшее время отношения к России со стороны WADA. «Это стопроцентно», – подчеркнула Вяльбе.
Комментарии