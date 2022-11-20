Вяльбе о результатах Кубка России: «Все хорошо, русские выиграли – а что еще надо?»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Все хорошо, русские выиграли – а что еще надо? Победы Вероники Степановой и не стали для меня неожиданными. Я уже не раз говорила, что у нас сейчас внутри и женской, и мужской команды существует очень хорошая конкуренция.

Это на самом деле очень радует – никому (из лидеров) не дадут почивать на лаврах.

Четвертое место Большунова? Он же тоже человек. Может быть, он много тренировался, может быть, лыжи сегодня не так хорошо работали, как у других.

Мне сложно говорить, я не спрашивала Сашу об этом, потому что не считаю необходимым здесь задавать какие-то вопросы», – сказала Вяльбе.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только