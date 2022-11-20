Вяльбе о результатах Кубка России: «Все хорошо, русские выиграли – а что еще надо?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Артем Мальцев Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Все хорошо, русские выиграли – а что еще надо? Победы Вероники Степановой и Артема Мальцева не стали для меня неожиданными. Я уже не раз говорила, что у нас сейчас внутри и женской, и мужской команды существует очень хорошая конкуренция.

Это на самом деле очень радует – никому (из лидеров) не дадут почивать на лаврах.

Четвертое место Большунова? Он же тоже человек. Может быть, он много тренировался, может быть, лыжи сегодня не так хорошо работали, как у других.

Мне сложно говорить, я не спрашивала Сашу об этом, потому что не считаю необходимым здесь задавать какие-то вопросы», – сказала Вяльбе. 

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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