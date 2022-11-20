Панжинский о Кубке России: «Трансляция со статичных веб-камер – не тот уровень, которого заслуживает спорт»
Cеребряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский высказался о первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, трансляция которого велась с веб-камер.
«Конечно, мне как болельщику и любителю лыжного спорта хотелось бы видеть полноценную картинку. В 2022 году трансляция со статичных веб-камер не тот уровень, которого заслуживает спорт.
Хочется верить, что эта проблема исправится на дальнейших этапах кубках России. Уверен, что на это есть какие-то причины. Возможно, в Хакасии нет технической возможности.
Что касается возможности передать трансляцию «Матч ТВ», то, вероятно, они как-то неправильно высказали свою позицию и не сумели выстроить отношения с федерацией.
Федерация должна развивать вид спорта, но и «Матч ТВ», наверное, тоже как федеральный спортивный канал должен способствовать. Верю, как и все зрители, что изменения будут и что мы получим качественную картинку», – сказал Панжинский.
🤦♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только
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