Панжинский о Кубке России: «Трансляция со статичных веб-камер – не тот уровень, которого заслуживает спорт»

Cеребряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский высказался о первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, трансляция которого велась с веб-камер.

«Конечно, мне как болельщику и любителю лыжного спорта хотелось бы видеть полноценную картинку. В 2022 году трансляция со статичных веб-камер не тот уровень, которого заслуживает спорт.

Хочется верить, что эта проблема исправится на дальнейших этапах кубках России. Уверен, что на это есть какие-то причины. Возможно, в Хакасии нет технической возможности.

Что касается возможности передать трансляцию «Матч ТВ», то, вероятно, они как-то неправильно высказали свою позицию и не сумели выстроить отношения с федерацией.

Федерация должна развивать вид спорта, но и «Матч ТВ», наверное, тоже как федеральный спортивный канал должен способствовать. Верю, как и все зрители, что изменения будут и что мы получим качественную картинку», – сказал Панжинский.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только