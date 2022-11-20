Сорин о победе Степановой на Кубке России: «Скептиков мы особо не слушаем, надо слушать экспертов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил победу Вероники Степановой в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Победила – молодец, задачу выполнила. Утерла нос скептикам? Смотря каким. То, что она может бежать 5 километров коньковым стилем, мы и так знали – это ее коронные дисциплины.

Каждый специалист в лыжных гонках это понимает. А скептиков мы особо не слушаем, надо слушать экспертов. Что касается моей группы, то не очень доволен, но мы и задач на эту гонку особо не ставили.

Ребята пробежались, как говорится, простартовались – это первая гонка, даже первая контрольная тренировка. Задачи выполнили в тренировочном режиме», – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников