Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Крюгер, Рете, Холунн, Масгрэйв выступят в гонке на 10 км свободным стилем
20 ноября мужчины пробегут гонку на 10 км свободным стилем на открытии лыжного сезона в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 15.15 по московскому времени.
Старт-лист
132. Пол Гульберг (Норвегия)
134. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
135. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
136. Дидрик Тенсет (Норвегия)
137. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
138. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
139. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
140. Шюр Рете (Норвегия)
Полный список участников можно посмотреть здесь.
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