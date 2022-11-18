Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Крюгер, Холунн, Иверсен, Ниенге пробегут классическую «разделку»

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19 ноября на открытии зимнего сезона в норвежском Бейтостолене мужчины выступят в гонке с раздельного старта классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13.30 по московскому времени.

Старт-лист

145. Микаэль Гуннюльфсен

147. Маттис Стенсхаген

154. Эмиль Иверсен

155. Ховард Мусебю

156. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

157. Харальд Амундсен

158. Ханс Кристер Холунн

159. Дидрик Тенсет

160. Мартин Левстрем Ниенге

161. Йоханнес Клэбо

162. Симен Хегстад Крюгер

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