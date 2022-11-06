Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Непряева, Степанова, Фалеева, Мацокина выступят в классическом спринте
7 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжницы пробегут спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
«Югория. Первый снег»
Спринт, классический стиль
Женщины
Начало – 7.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист квалификации
4. Елизавета Пантрина
5. Екатерина Смирнова
6. Алена Баранова
7. Анна Грухвина
8. Диана Соболева
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
Комментарии