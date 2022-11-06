Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Непряева, Степанова, Фалеева, Мацокина выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

7 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжницы пробегут спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Спринт, классический стиль

Женщины

Начало – 7.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист квалификации

1. Наталья Непряева

2. Христина Мацокина

3. Анастасия Фалеева

4. Елизавета Пантрина

5. Екатерина Смирнова

6. Алена Баранова

7. Анна Грухвина

8. Диана Соболева

9. Дарья Непряева

10. Вероника Степанова

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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