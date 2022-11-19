«Так меня допустили бы к Олимпиаде». Норвежка Хансен нарисовала себе бороду, призвав включить женское лыжное двоеборье в программу Игр

Чемпионка мира по лыжному двоеборью, норвежка Гюда Вестволл Хансен выразила протест из-за отсутствия своей дисциплины в олимпийской программе.

Сегодня на турнире в норвежском Бейтостолене Хансен выступала с нарисованной бородой. На данный момент олимпийским является только мужское лыжное двоеборье.

«Эта [акция] лишь для того, чтобы показать: если бы я выглядела так, то меня допустили бы к участию в Олимпиаде-2026», – сказала 20-летняя спортсменка.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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