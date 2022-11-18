Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Венг, Хага, Фоссесхолм, Остберг выступят в классической «разделке»

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен Бейтостолен Хайди Венг Ингвильд Флюгстад Остберг Катрин Харшем Рагнхиль Хага Кари Ойре Шлинн Анна Свенсен Анне Кьерсти Калво Астрид Ойре Шлинн Хедда Амундсен Хелене Марие Фоссесхолм Марте Сконес Лыжи

19 ноября на открытии зимнего сезона в норвежском Бейтостолене женщины пробегут гонку с раздельного старта классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 12.00 по московскому времени.

Старт-лист

56. Кари Ойре Шлинн

63. Анна Свенсен

72. Ингвильд Флюгстад Остберг

73. Хедда Амундсен

75. Анне Кьерсти Калво

78. Астрид Ойре Шлинн

79. Катрин Харшем

81. Хелене Марие Фоссесхолм

82. Марте Сконес

83. Рагнхиль Хага

84. Хайди Венг

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные