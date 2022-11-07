Ингвильд Флюгстад Остберг получила допуск к соревнованиям

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ингвильд Флюгстад Остберг получила от врачей допуск к соревнованиям.

С осени 2019 года ей трижды отказывали в допуске к стартам. За последние два сезона норвежка выступила лишь в трех гонках Кубка мира.

«Я очень рада, что смогу делать то, во что вложила столько труда, – быстро бегать на лыжах», – сказала Остберг.

Спортсменка планирует принять участие в гонках открытия сезона в норвежском Бейтостолене 18-20 ноября.