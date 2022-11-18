Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Тириль и Лотта Венг, Амундсен, Шистад, Меллинг выступят в классическом спринте
Сегодня на открытии зимнего сезона в норвежском Бейтостолене пройдет женский спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 13.35, финала – 15.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Тириль Венг (Норвегия)
2. Матильде Мирвол (Норвегия)
3. Ане Стенсет (Норвегия)
4. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
5. Катержина Янатова (Чехия)
6. Анна Свенсен (Норвегия)
7. Эва Уревц (Словения)
8. Лотта Венг (Норвегия)
9. Юлие Мире (Норвегия)...
11. Хедда Амундсен (Норвегия)...
13. Патриция Эйдука (Латвия)
14. Мария Меллинг (Норвегия)
Комментарии