Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Тириль и Лотта Венг, Амундсен, Шистад, Меллинг выступят в классическом спринте

Сегодня на открытии зимнего сезона в норвежском пройдет женский спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13.35, финала – 15.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Матильде Мирвол (Норвегия)

3. Ане Стенсет (Норвегия)

4. Шистад (Норвегия)

5. Катержина Янатова (Чехия)

6. Анна Свенсен (Норвегия)

7. (Словения)

8. (Норвегия)

9. Юлие Мире (Норвегия)...

11. Хедда Амундсен (Норвегия)...

13. Патриция Эйдука (Латвия)

14. Мария Меллинг (Норвегия)