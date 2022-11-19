«Большунов расстроился последнему месту в финале. Как и всегда, Саша – максималист». Вяльбе о спринте на Кубке России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила итоги мужского классического спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи.

Сегодня победу одержал Савелий Коростелев. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял шестое место, сломав палку во время гонки.

«Сломал палку — со всеми бывает. Такое случается не только на Кубке России, но и на других соревнованиях.

Мы общались с Александром — он расстроился последнему месту [в финале спринта]. Не так сильно, но все-таки расстроился. Как и всегда, Саша – максималист», – сказала Вяльбе.

Лыжи. Кубок России. Коростелев победил в классическом спринте, Ардашев – 2-й, Большунов занял последнее место в финале