«Большунов расстроился последнему месту в финале. Как и всегда, Саша – максималист». Вяльбе о спринте на Кубке России

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила итоги мужского классического спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи.

Сегодня победу одержал Савелий Коростелев. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял шестое место, сломав палку во время гонки.

«Сломал палку — со всеми бывает. Такое случается не только на Кубке России, но и на других соревнованиях.

Мы общались с Александром — он расстроился последнему месту [в финале спринта]. Не так сильно, но все-таки расстроился. Как и всегда, Саша – максималист», – сказала Вяльбе.

Лыжи. Кубок России. Коростелев победил в классическом спринте, Ардашев – 2-й, Большунов занял последнее место в финале

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