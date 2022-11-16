Павел Рожков: «ПКР намерен обратиться с открытым письмом в ООН с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов»

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о приостановке членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). 

«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК.

ПКР рассматривает возможные варианты защиты своих прав», – заявил Рожков.

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