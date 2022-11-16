Журова о том, что главе ПКР Рожкову отказали в визе: «Власти Германии действуют по своей логике, и эта логика, безусловно, нездоровая»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка прокомментировала новость, что власти Германии отказали главе Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову в визе для участия в генассамблее Международного паралимпийского комитета.

Германия отвергла запрос в выдаче виз российской делегации.

«В данной ситуации процитирую слова Томаса Баха. Он сказал, что не важно, кто сейчас участвует в конфликтах, страны не должны препятствовать спорту или спортсменам.

Понятно, что МОК и МПК – разные организации, но МПК, как мы видим, ничего не может сделать, когда какая‑то страна запрещает въезд спортсмену или какому‑то чиновнику. Они пытались помочь, но ты хоть умри, но ничего не сделаешь, если страна не пускает человека.

Хорошо, что есть онлайн‑режим, видеоконференцсвязь, надеюсь, что президенту ПКР обеспечат возможность участвовать в генассамблее Международного паралимпийского комитета.

Даже если МОК и МПК допустят российских спортсменов, но дальше же будут действовать страны, их политики не выполнят эти предписания и уничтожат спорт. Так и происходит сейчас.

Власти Германии действуют по своей логике, и эта логика, безусловно, нездоровая. Они не допускают обычных граждан и не хотят пускать президента Паралимпийского комитета России.

Как сейчас поступила Германия, могут поступить и другие страны, сказав, а зачем нам пускать русских, зачем нам лишние соперники? Сегодня не пустили чиновника, завтра – спортсмена», – сказала Журова.

Власти Германии отказали главе ПКР Рожкову в визе для участия в генассамблее Международного паралимпийского комитета