Депутат Морозов об отстранении Паралимпийского комитета России: «Это признак нравственной деградации Запада и олимпийского движения»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Приостановка нашего членства в Международном паралимпийском комитете – это признак нравственной деградации Запада и олимпийского движения.

Паралимпийцы – это особые люди, уважение к которым является признаком цивилизованного общества, камертоном нравственности», – сказал Морозов.

Он также отметил, что коллективный Запад «отменяет культуру, спорт, а теперь и нормы морали».