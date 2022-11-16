Депутат Баталова о приостановке членства ПКР: «Таким ударом, как это было в 2016 году, это для нас уже не будет. Ребята к этому решению были готовы»

13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова прокомментировала информацию о приостановке членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

«Мы в 2016 году на Паралимпиаду не ездили, были только на Играх в Токио, где показали отличные результаты, выступили достойно. Но таким ударом, как это было в 2016 году, это для нас уже не будет. Ребята к этому решению были готовы – мы встречались, мы постоянно встречаемся, обсуждаем происходящее. Мы стали сильнее.

Особенно нового они нам не сказали. Президента ПКР Рожкова в Берлин не пустили, визу не дали – и это тоже не было неожиданностью, ведь штаб-квартира находится в Германии, а это уже не дружественная страна.

Мы не допущены к Играм, квалификация мимо нас – отборочные соревнования уже начались, мы уже в них не участвуем.

Первые этапы Кубков мира уже этим летом были, мы в свою очередь проводили альтернативные игры, чтобы ребята оставались в форме, им было важно показывать результаты. Будем их поддерживать, будем проводить соревнования», – сказала Баталова.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России