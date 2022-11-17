Депутат Алексей Чепа: «Олимпийский комитет теряет всякое мировое доверие. Он превратился в русофобский, политический комитет»

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Прекрасно понимаем, что олимпийский комитет теряет всякое мировое доверие.

К сожалению, олимпийский комитет за последние годы превратился из олимпийского в русофобский, политический комитет. Если мы до этого видели попытки олимпийского комитета дискредитировать достижения наших спортсменов, побеждающих на Олимпийских играх, и во многом это было болезненно, но они не добились того результата, которого хотели добиться. Теперь они пытаются решить это политическими шагами.

Это полностью не в олимпийском духе и это буквально уничтожает сам олимпийский комитет. И понимаем, что спортсмены из других стран прекрасно, в основном это такие спортсмены, поддерживают наших спортсменов», – сказал Чепа.

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