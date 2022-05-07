МПК поднимет вопрос членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси в ноябре

Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимет вопроса членства Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре.

Об этом сообщил глава МПК Эндрю Парсонс.

Членам МПК предложат два варианта – приостановка или прекращение членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Также участников генассамблеи спросят, должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть «обязательством членства».

3 марта МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине.