МПК поднимет вопрос членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси в ноябре

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Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимет вопроса членства Паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре.

Об этом сообщил глава МПК Эндрю Парсонс.

Членам МПК предложат два варианта – приостановка или прекращение членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Также участников генассамблеи спросят, должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть «обязательством членства».

3 марта МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине.

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