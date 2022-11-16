«Нет технической возможности». В Минспорте Хакасии объяснили, почему не будет трансляций первых этапов Кубка России по лыжам

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Министерство спорта Хакасии объяснило, почему не будет трансляций первых этапов Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи.

«К сожалению, на сегодняшний день обеспечить качественную трансляцию не позволяют технические возможности.

Следить за тем, что происходит на спортивном объекте, можно по веб-камерам. Результаты будут доступны по ссылке», – отметили в организации.

Первый этап Кубка России пройдет 19 и 20 ноября. Проект «На лыжи!» организует его показ – они установили две камеры на трассе.

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