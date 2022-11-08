Юрий Бородавко: «Спорт пропитан сильнейшей русофобией. Многое будет зависеть от выборов в США и Евросоюзе, как они переживут зиму»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы возможного допуска россиян к международным стартам.

«Многое зависит от политической ситуации. Через спорт пытаются воздействовать на нас, это то направление, которое пропитано сильнейшей русофобией.

Многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в конгресс США, как будут меняться правительства в Евросоюзе, как они переживут зиму, насколько будут действенны выступления жителей ЕС. Много факторов.

Мы можем только наблюдать, а сильнейшее лобби продолжает давление. Все больше компаний, которые держались и оставались в РФ, уходят. Ничего хорошего нам это не сулит.

Если в экономике есть возможность развернуть наши рельсы с Запада на Восток, то в спорте, к сожалению, мы подчинены общественным организациям, которые находятся под МОК (Международного олимпийского комитета).

Давление будет продолжаться, но может резко поменяться ситуация. Многие, кто выезжают в Европу, говорят, что местные жители доброжелательно относятся к россиянам, нет негодования и негатива, в спину бутылки не бросают.

Политики и народ сегодня – две большие разницы. Очень многое будет зависеть от того, когда закончится конфликт и в какой форме. Но радужных ожиданий нет», – сказал Бородавко.

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