«Видно, что в Томасе Бахе борются два начала: человеческие качества и то, что его давят. Ему не хватает силы духа». Бородавко об отстранении россиян

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху не хватает силы духа.

Ранее Бах заявлял, что российские спортсмены не должны отстраняться по политическим причинам, но, несмотря на это, рекомендовал продлить их недопуск к соревнованиям.

«Это говорит о том, что в человеке борются два начала – человеческое, он все-таки президент МОК и прекрасно понимает, что происходит в мире.

И второй человек – это тот, на которого давят, которому приказывают и заставляют выполнять те или иные действия, которые ему внутренне противоречат.

Из-за бойкота он не попал на Олимпиаду [1980 года] в Москву, так что прекрасно понимает эту ситуацию. Насколько короток век спортсмена.

Видно, что в нем борются два начала: человеческие качества, которые все-таки не совсем согнулись, и то, что его давят. Но не хватает силы духа сказать, что не согласен с этой позицией», – сказал Бородавко.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов