Вероника Степанова: «В США применяется смертная казнь. Давайте тогда американцев из соревнований FIS исключим на основании того, что они из «варварского государства»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта продлить отстранение россиян от международных стартов.

«Обратили внимание на мотивировку отстранения? «Из соображений сохранения целостности соревнований». Это как понять?

Например, во всех европейских странах, в том числе в России (исключение — Беларусь), смертная казнь не применяется. А в США — применяется. Как раз в тех штатах, откуда лучшие американские лыжники. Большинство, если не все западные европейцы считают смертную казнь абсолютным варварством. Ну, давайте тогда американцев из соревнований исключим на том основании, что они из «варварского государства».

Или, по крайней мере, устроим американским лыжникам обязательный допрос по этому поводу, в духе «отрекись и покайся». А как насчет вопроса разрешения/запрещения однополых браков? Количества гендеров? Не соответствует государство западноевропейским стандартам? Исключить их спортсменов немедленно! Для «сохранения целостности»!

Логика отстранения российских спортсменов диктует ведь именно такие шаги, правда?» – написала Степанова.