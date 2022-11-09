Юрий Бородавко: «Планируем, что Большунов примет полноценное участие в Кубке России в Хакасии 19–20 ноября»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов планирует выступить на первом этапе Кубка России в Хакасии 19-20 ноября.

Об этом рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр тренируется, но с некоторыми ограничениями. Без интервальных, без скоростных работ. Мышцы позволяют делать медленную работу, но при резких движениях усиливается боль.

Поэтому приняли решение, что он будет тренироваться, но на более низких скоростях. Постепенно боль уходит, и уже через 2–3 дня мы рассчитываем, что Большунов сможет делать более жесткие интервальные работы, с большей мощностью.

Планируем, что в Кубке Хакасии, который пройдет 19–20 ноября, он примет полноценное участие – и в спринте, и в гонке», – рассказал Бородавко.