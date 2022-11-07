Юрий Бородавко: «Если у Большунова будут сохраняться болевые симптомы, то стартовать в Ханты-Мансийске он не будет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги первого дня соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

и победили в классических спринтах.

«Приятно, когда выигрываешь, но это всего‑навсего контрольные тренировки. Хотелось бы, чтобы постепенно приходила форма и движение, для этого мы и проводим эти контрольные старты. Они помогают почувствовать темп соревнований, выйти на оптимальную форму, все делается для этого.

Непряева и Ардашев – молодцы. Сергей ярко выиграл, мы всего его знаем как сильного спринтера, так что его победа ожидаема», – сказал Бородавко.

Также он рассказал о состоянии , который пропустил первую гонку из-за растяжения голеностопа.

«Сегодня Саша с утра тренировался, но мы с ним еще не разговаривали. Если будут сохраняться какие‑то болевые симптомы, то стартовать он здесь не будет. Все еще проявляются последствия травмы, полученной во время падения», – добавил тренер.