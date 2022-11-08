Степанова о переносе этапа КМ в Ливиньо: «На Олимпиаде было очень тяжело, а там метров на 150 ниже. Что ж, удачи всем, кто будет участвовать»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете высказалась о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Милана в Ливиньо.

«Этап Кубка мира в Ливиньо, да еще и спринт?! Видимо, я мало понимаю в коньковом спринте, но скромный личный опыт у меня есть.

В Чжанцзякоу на Олимпиаде было очень тяжело, а там метров на 150 ниже.

Ливиньо – превосходное место для тренировок, но тренировок спокойных. При даже небольшом ускорении пульс на высоте 1850 м взлетает моментально и крайне медленно опускается. К таким гонкам надо специально и долго готовиться.

Что ж, удачи всем, кто будет участвовать. Хотя бы снег там будет. Наверное», – написала Степанова.