Червоткин об отстранении сборной России: «До Олимпиады-2026 все может измениться как в лучшую, так и худшую сторону»

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался об отсутствии международных соревнований в сезоне.

«Как любой человек, мы работаем и должны думать о себе и близких. Но нужно понимать, что не все зациклено на деньгах. Должна быть где-то [работа] и на благо обществу.

Мы будем выступать в России, у нас не будет огромных заработков, кроме нашей зарплаты, но люди будут видеть нас, мы будем популяризировать наш вид спорта.

Посмотрим, как сложится сезон, в какую сторону это скажется. Будут ли люди смотреть нас, будут ли показывать по телевизору.

Предсезонная подготовка была не очень. Порядка 40 дней выпало централизованной подготовки из-за ковида. Я уезжал со сборов. Однозначно это скажется, но вопрос когда.

Сейчас самое главное – пройти вкатку, тренировочный процесс, а когда начнутся соревнования, будет интереснее. Понятно, что это не Кубок мира, но у нас будет возможность соревноваться, и конкуренция будет достаточно серьезной.

Что касается Олимпиады-2026, то я живу здесь и сейчас, готовлюсь к сезону. До следующей Олимпиады еще три с половиной года, и все может измениться как в лучшую, так и худшую сторону. Все что угодно может произойти», – отметил Червоткин.

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