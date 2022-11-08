Юрий Бородавко: «Если WADA не начнет расследование по норвежской федерации, это будет двуличием и реверансом в их сторону»

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Тренер сборной России Юрий Бородавко призвал начать расследование против Норвегии из-за допинг-дела лыжницы Терезы Йохауг.

Ранее Йохауг сообщала, что перед стартом сезона-2016/17 Федерация лыжного спорта Норвегии рекомендовала ей молчать о положительной допинг-пробе.

«Эта ситуация полностью не соответствует тому, что они привыкли декларировать: что у них нулевая толерантность к допингу. А наоборот: они знали про допинг, они покрывали допинг, они причастны к допингу.

WADA (Всемирное антидопинговое агентство) должно начать расследование по этим вопросам, и как минимум все руководство норвежской федерации должно быть наказано за эти происшествия. Поскольку здесь налицо покрытие допинг-случаев.

Должна последовать дисквалификация, а если WADA не начнет расследование в адрес руководства норвежской федерации, это будет двуличием и явным реверансом в сторону норвежцев – им что-то можно, а другим нельзя. И ни о какой борьбе с допингом говорить не приходится», – сказал Бородавко.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила Йохауг молчать о положительной допинг-пробе перед стартом сезона-2016/17

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом

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