Денис Спицов: «Одна из главных целей на сезон – чемпионат России. У меня пока только одна личная медаль»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Денис Спицов рассказал о своей форме и целях на предстоящий сезон.

Сегодня спортсмен выиграл коньковую «разделку» на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Одна из главных целей на сезон – чемпионат России (который пройдет в Тюмени в марте – Sports.ru). Потому что у меня пока есть только одна личная медаль, она выиграна в 2017 году здесь, в Ханты-Мансийске. Поэтому хотелось бы отлично выступить на домашнем чемпионате России.

Если говорить о самочувствии, то на протяжении всей летней подготовки я чувствовал себя хорошо, ни одной тренировки не пропустил и никаких болезней не было. Но сбор в Сочи показал, что не все так хорошо, что организм устал.

И я заболел перед этим сбором и просидел дома где-то пять дней. Просто чувствовалось, что это перетренированность, никаких симптомов не было, болело горло – и все. То есть сезон шел хорошо-хорошо-хорошо, но где-то я [с нагрузками] перебрал. Сейчас практика показывает, что результат довольно неплохой. Надеюсь, что дальше будет только лучше», – сказал Спицов.

Драма Спицова: не верил в себя, тактически ошибался и жаловался на лыжи. Теперь он герой Олимпиады