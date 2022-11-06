Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Терентьев, Ретивых, Червоткин, Спицов, Якимушкин пробегут классический спринт
7 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники выступят в спринте классическим стилем.
Лыжные гонки
«Югория. Первый снег»
Спринт, классический стиль
Мужчины
Начало – 7.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист квалификации
3. Глеб Ретивых
4. Денис Филимонов
5. Сергей Ардашев
6. Андрей Собакарев
8. Артем Мальцев
9. Федор Назаров
10. Сергей Волков
11. Никита Денисов
14. Денис Спицов
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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