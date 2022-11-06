Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Терентьев, Ретивых, Червоткин, Спицов, Якимушкин пробегут классический спринт

7 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники выступят в спринте классическим стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Спринт, классический стиль

Мужчины

Начало – 7.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист квалификации

1.

3.

4. Денис Филимонов

5. Сергей Ардашев

6. Андрей Собакарев

7.

8. Артем Мальцев

9. Федор Назаров

10. Сергей Волков

11. Никита Денисов

14.

15.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.