Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Терентьев, Ретивых, Червоткин, Спицов, Якимушкин пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Глеб Ретивых Артем Мальцев Алексей Червоткин Денис Спицов Иван Якимушкин Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Денис Филимонов Федор Назаров Никита Денисов Лыжи

7 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники выступят в спринте классическим стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Спринт, классический стиль

Мужчины

Начало – 7.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист квалификации

1. Александр Терентьев

3. Глеб Ретивых

4. Денис Филимонов

5. Сергей Ардашев

6. Андрей Собакарев

7. Иван Якимушкин

8. Артем Мальцев

9. Федор Назаров

10. Сергей Волков

11. Никита Денисов

14. Денис Спицов

15. Алексей Червоткин

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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