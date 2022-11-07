Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Большунов, Спицов, Якимушкин, Червоткин пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км
8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Югория. Первый снег»
10 км, свободный стиль
Мужчины
Начало – 7.30 по московскому времени.
Старт-лист
3. Денис Спицов
5. Артем Мальцев
6. Сергей Ардашев
7. Никита Денисов
8. Андрей Собакарев
9. Глеб Ретивых
10. Сергей Волков
Полный старт-лист доступен здесь.
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