Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Большунов, Спицов, Якимушкин, Червоткин пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

10 км, свободный стиль

Мужчины

Начало – 7.30 по московскому времени.

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5. Артем Мальцев

6. Сергей Ардашев

7. Никита Денисов

8. Андрей Собакарев

9. Глеб Ретивых

10. Сергей Волков

11.

Полный старт-лист доступен здесь.