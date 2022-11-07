Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Большунов, Спицов, Якимушкин, Червоткин пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Глеб Ретивых Артем Мальцев Алексей Червоткин Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Никита Денисов Лыжи

8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

10 км, свободный стиль

Мужчины

Начало – 7.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Алексей Червоткин

3. Денис Спицов

4. Иван Якимушкин

5. Артем Мальцев

6. Сергей Ардашев

7. Никита Денисов

8. Андрей Собакарев

9. Глеб Ретивых

10. Сергей Волков

11. Александр Терентьев

Полный старт-лист доступен здесь. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные