Бородавко о спортсменах, меняющих гражданство: «Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда их не понимал и не пойму»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал смену спортивного гражданства изменой Родине.

– Можно ли называть предателями наших спортсменов, выступающих в нейтральном статусе?

– Нет, конечно. Те, кто так называет спортсменов, не видят ничего дальше своего носа. Есть хорошая фраза – где не гнется, там ломается. Политика и дипломатия – тонкая работа, где нужно быть очень расчетливым и изворотливым. Те же норвежцы что говорили про наш нейтральный статус: «Чего мы добились? Все и так знают, что они русские».

Не нужно обращать внимания на слова псевдопатриотов. Спортсмены даже в нейтральном статусе завоевывают медали для своей страны вне зависимости от того, какой флаг поднимается и какой гимн играет.

– А как вы относитесь к тем спортсменам, которые меняют гражданство? Вы их поймете?

– Люди получают паспорт другой страны. Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму.

Это люди – круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждет с распростертыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали документы, то есть ввели себя в определенный статус. Здесь они тоже никому уже не нужны. Так что нужно думать хорошенько, прежде чем какие-то поступки совершать, – сказал Бородавко.