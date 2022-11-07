Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Милане, перенесут в другое место

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Милане, запланированный на 21-22 января, перенесут в другое место.

Из-за высоких цен на электроэнергию организаторы не уверены, что смогут произвести достаточное количество снега. Производство искусственного снега также требует большого количества воды.

В программу этапа входят личные и командные спринты свободным стилем.

Федерация лыжных видов спорта Италии (FISI) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ищут новое место для проведения гонок. Скорее всего, это будет другая локация в Ломбардии.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене