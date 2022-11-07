Наталья Непряева: «В этом году просто хочу получать удовольствие от российских стартов и радовать болельщиков»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете прокомментировала свою победу в классическом спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег» и рассказала о настрое на сезон.

– Хорошая тренировка получилась. В принципе я довольна самочувствием для первого контрольного старта. Надеюсь, что дальше будет лучше. Но на самом деле, в этом году просто хочу получать удовольствие от российских стартов и радовать болельщиков.

– Эмоциональный забег получился. Позитивный настрой внутри вас живет?

– Конечно, он у меня живет. С начала подготовительного сезона. Вот честно, я просто в этом году хочу получать удовольствие и кайфовать.

– Немножко Дарье Непряевой не хватило, которая в полуфинале упала. Финишировала только третьей. Она сказала, что не будет болеть за сестру, а будет свою работу доделывать. Уважаете такой подход?

– Да, уважаю. Но Даша еще набирается опыта. Видно, рановато ей до финала пока еще, – сказала Непряева.