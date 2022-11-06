Вяльбе о том, что Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег»: «Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала новость о том, что пропустит спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа

Гонка пройдет 7 ноября в Ханты‑Мансийске.

«Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки», – сказала Вяльбе.

Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа