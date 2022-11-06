Вяльбе о том, что Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег»: «Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что Александр Большунов пропустит спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа
Гонка пройдет 7 ноября в Ханты‑Мансийске.
«Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки», – сказала Вяльбе.
Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа
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