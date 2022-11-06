Вяльбе о том, что Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег»: «Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что Александр Большунов пропустит спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа

Гонка пройдет 7 ноября в Ханты‑Мансийске.

«Успокойтесь, завтра контрольная тренировка. Не надо разжигать огонь из искринки», – сказала Вяльбе.

Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа

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