Вяльбе о возможном дебюте Большунова в гольфе: «Прекрасно, пусть пробует себя. Это не возбраняется»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе одобрила возможное участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в турнире по гольфу.

В августе Большунов выступил в шоу-заезде на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Лыжник заявил, что хотел бы также попробовать себя в гольфе.

– Как вы оцените возможный дебют Большунова в гольфе?

– Прекрасно! Пусть пробует себя и в гольфе. Это, конечно же, не возбраняется, – сказала Вяльбе.

Большунов о том, какие виды спорта хотел бы попробовать: «Играю в теннис, даже дома сделал небольшой корт. Также можно в гольф»

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