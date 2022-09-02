Вяльбе о возможном дебюте Большунова в гольфе: «Прекрасно, пусть пробует себя. Это не возбраняется»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) одобрила возможное участие трехкратного олимпийского чемпиона в турнире по гольфу.

В августе Большунов выступил в шоу-заезде на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Лыжник заявил, что хотел бы также попробовать себя в гольфе.

– Как вы оцените возможный дебют Большунова в гольфе?

– Прекрасно! Пусть пробует себя и в гольфе. Это, конечно же, не возбраняется, – сказала Вяльбе.

Большунов о том, какие виды спорта хотел бы попробовать: «Играю в теннис, даже дома сделал небольшой корт. Также можно в гольф»