Турнир-альтернатива чемпионату мира по лыжам пройдет в Малиновке

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Малиновка (Архангельская область) примет соревнования – альтернативу чемпионату мира вместо Сочи.

– Уже есть решение, какой город вместо Сочи проведет турнир, альтернативный чемпионату мира?

– Этот турнир будет в Малиновке. В Сочи (горнолыжный курорт) нам отказали, мы больше не будем туда стучаться. Им не интересны лыжные гонки, они не хотят вкладывать в это деньги, – сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Планировали провести в Сочи соревнования – альтернативу ЧМ, но нас оттуда попросили. Ничего, найдем другое место»

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