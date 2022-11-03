Турнир-альтернатива чемпионату мира по лыжам пройдет в Малиновке

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) Елена Вяльбе рассказала, что Малиновка (Архангельская область) примет соревнования – альтернативу чемпионату мира вместо Сочи.

– Уже есть решение, какой город вместо Сочи проведет турнир, альтернативный чемпионату мира?

– Этот турнир будет в Малиновке. В Сочи (горнолыжный курорт) нам отказали, мы больше не будем туда стучаться. Им не интересны лыжные гонки, они не хотят вкладывать в это деньги, – сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Планировали провести в Сочи соревнования – альтернативу ЧМ, но нас оттуда попросили. Ничего, найдем другое место»