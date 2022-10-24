Вяльбе о возможном падении популярности лыжных гонок: «Это проблема всех видов спорта. Людям интересно, когда наши спортсмены соревнуются с не нашими»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о возможном оттоке болельщиков на фоне отстранения россиян.

– После Пекина-2022 лыжи стали одним из главных видов спорта в России. Не обидно, что теперь все снова может сильно откатиться?

– Настоящие болельщики никуда не денутся. А те, кто смотрит только Олимпиады, уже на следующий день после закрытия в Пекине все забыли.

Что касается оттока внимания, то это проблема всех видов спорта. Людям интересно, когда наши спортсмены соревнуются с не нашими. Как бы ни было популярно фигурное катание, но даже там чисто российское Гран-при – это совершенно другой уровень интереса. Все мы сейчас в одной лодке.

Вместе с тем, если что-то будут показывать по телевизору, люди, поверьте, все равно будут смотреть. Потому что выбора все равно нет. Да и зимний спорт, как мне кажется, у нас в стране любят больше, чем летний, – сказала Вяльбе.