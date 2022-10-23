Елена Вяльбе: «Планировали провести в Сочи соревнования – альтернативу ЧМ, но нас оттуда попросили. Ничего, найдем другое место»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о соревнованиях, на которых будут выступать российские лыжники в предстоящем сезоне.

22 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Все соревнования, прописанные в календаре предстоящего сезона, будут проведены, как и планировалось. Ведь наш Кубок России проходил всегда, вне зависимости от того, какие соревнования были в международном календаре.

Единственное, нужно найти замену Сочи, где мы планировали провести соревнования – альтернативу чемпионату мира. Оттуда нас корректно попросили.

Нам предложили соревноваться на биатлонном комплексе «Лаура», но мы там соревнования не проводим. Ничего, найдем другое место», – сказала Вяльбе.

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