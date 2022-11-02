Юрий Бородавко: «Мы нарушаем ПДД, выезжая на дорогу. Спортсмены должны тренироваться на специальных трассах, а таких у нас почти нет»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии специальных трасс для тренировок лыжников.

– Юрий Викторович, как воспитать культуру среди водителей, чтобы они уступали дорогу лыжникам и не выдавливали их на обочину?

– Культуру водителей воспитать невозможно, потому что мы нарушаем ПДД, выезжая на дорогу, не имеем права находиться там, а местные власти из уважения к нам разрешают тренироваться. Спортсмены должны тренироваться на специальных трассах, а таких трасс у нас почти нет. Много раз мы просили для лыжных гонок и биатлона построить новую базу, но все это в зачаточном периоде, и скорее всего придется осваивать те базы, которые есть.

Речь идет о среднегорье высотой более 1400 метров. Специалисты выезжали, смотрели места, которые предлагали: либо чистое поле, где пройдет минимум 4-5 лет до сдачи объекта, либо то, что не подходит, – сказал Бородавко.

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