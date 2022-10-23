Юрий Бородавко: «Стопроцентного решения по соревнованиям в Сочи нет. Есть альтернативные места для турнира – Сыктывкар, Малиновка, Кирово-Чепецк»

Тренер российских лыжников рассказал, где в России могут пройти соревнования, альтернативные чемпионату мира по лыжным гонкам 2023 года.

Соревнования «Чемпионские высоты» в Сочи были запланированы к проведению с 23 февраля по 5 марта 2023 года.

– Действительно ли турнир, альтернативный чемпионату мира, может пройти не в Сочи?

– Стопроцентного решения по соревнованиям в Сочи нет. Разговоры идут давно, что соревнования могут пройти в другом месте.

У нас есть альтернативные места, где можем провести этот турнир. Например, в Сыктывкаре, где много соревнований проводим.

У нас есть Малиновка, которая будет развиваться и будет одним из лучших центров. Есть Кирово-Чепецк, – сказал Бородавко.

Елена Вяльбе: «Планировали провести в Сочи соревнования – альтернативу ЧМ, но нас оттуда попросили. Ничего, найдем другое место»