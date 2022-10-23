Юрий Бородавко: «Стопроцентного решения по соревнованиям в Сочи нет. Есть альтернативные места для турнира – Сыктывкар, Малиновка, Кирово-Чепецк»
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, где в России могут пройти соревнования, альтернативные чемпионату мира по лыжным гонкам 2023 года.
Соревнования «Чемпионские высоты» в Сочи были запланированы к проведению с 23 февраля по 5 марта 2023 года.
– Действительно ли турнир, альтернативный чемпионату мира, может пройти не в Сочи?
– Стопроцентного решения по соревнованиям в Сочи нет. Разговоры идут давно, что соревнования могут пройти в другом месте.
У нас есть альтернативные места, где можем провести этот турнир. Например, в Сыктывкаре, где много соревнований проводим.
У нас есть Малиновка, которая будет развиваться и будет одним из лучших центров. Есть Кирово-Чепецк, – сказал Бородавко.
Елена Вяльбе: «Планировали провести в Сочи соревнования – альтернативу ЧМ, но нас оттуда попросили. Ничего, найдем другое место»
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