«Все спортсмены ждали этого раннего снега». Группа Бородавко начала сбор в Ханты-Мансийске

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о начале сбора команды в Ханты‑Мансийске, который продлится до 7 ноября.

«Все спортсмены ждали этого раннего снега. Здесь прекрасно подготовленная трасса, достаточно хороший круг по сложности для этого периода. Начало тренировочного сбора всегда проходит немного волнительно. Думаю, что все с энтузиазмом подойдут к тренировкам», – сказал тренер.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.